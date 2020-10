Buurtwinkel De Fruitkorf houdt er na 65 jaar mee op: “Dank aan de klanten voor de mooie momenten” Charlotte Degezelle

02 oktober 2020

17u41 1 Roeselare Na 65 jaar sluit De Fruitkorf dit najaar definitief de deuren. De buurtwinkel langs de Stationsdreef werd opgericht door Jozef Claeren en Cécilia Corneillie. Vandaag runt hun dochter Ann de zaak samen met haar man Stefaan Vergauwe, maar tot net voor de lockdown was Cécilia er ook nog dagelijks in de weer. Maar grote investeringen aan het pand dringen zich op, en dat zien Ann en Stefaan niet meer zitten.

Met De Fruitkorf verdwijnt niet alleen één van de laatste buurtwinkels van Roeselare, meteen komt er ook een einde aan een Roeselaarse brok geschiedenis van net geen 65 jaar. “Toen ik in 1956 trouwde, hadden Jozef en ik het plan om een winkel in algemene voeding te openen”, blikt Cécilia (90) terug. “Zelf hadden we niets, maar dankzij de steun van de familie konden we De Fruitkorf openen op de hoek van de Mandellaan en de Lierstraat. Ik runde de winkel, terwijl Jozef leurde met groenten en fruit. Later trokken we ook naar de markten, onder meer in Ieper. Maar na drie jaar moesten we noodgedwongen verhuizen. Met de hulp van een nonkel konden we het woonhuis kopen langs de Stationsdreef 78, toen nog echt de straat voor de bourgeoisie van Roeselare. We verbouwden dat pand tot winkel. Ik zal nooit vergeten dat m’n vader een traantje liet toen we De Fruitkorf in 1960 heropenden. Hij was zo fier op wat we bereikt hadden.”



Staking



“In 1969 kochten m’n ouders ook het pand op nummer 76. Ze vormden beide om tot één grote zaak en op dat ogenblik was De Fruitkorf de eerste winkel met zelfbediening in Roeselare”, pikt Ann in. “Sinds de winkel in 1956 opende, was De Fruitkorf altijd open zelfs op zondagen en hoogdagen. Bij de invoering van de BTW was er een algemene staking bij de middenstand en ook mijn ouders hielden de winkel dicht. Dat was echt ongezien. Pas toen de wekelijkse rustdag verplicht werd, voerden ze die ook in op donderdag. Maar pas sinds afgelopen maart is De Fruitkorf op zondagmiddag dicht.”

Cecilia’s vleessalade

Dat De Fruitkorf nog bestaat hebben we te danken aan Stefaan, die eigenlijk tuinarchitect is van opleiding. “Wij zijn getrouwd in 1986. M’n pa had toen al rugproblemen en de winkel stond over te nemen”, weet Ann. “Ik wou de zaak graag overnemen, maar wou Stefaan niet dwingen en bovendien was ik ervan overtuigd dat je een dergelijke winkel met z’n tweeën moet runnen. Hij bracht een groot offer voor de liefde.”

“Maar dat samenwerken als koppel is wel de sleutel tot het succes van De Fruitkorf”, oordeelt Cécilia. “Twee koppels waren al die jaren de ruggengraat van de zaak. Ik was indertijd heel content dat de winkel in de familie bleef. Zeker omdat ik op die manier kon blijven meedraaien. Tot net voor de lockdown kwam ik hier nog een handje toesteken. Afwassen, krab- en vleessalade maken,… Ik moet bekennen dat het lange dagen waren de voorbije maanden. De klanten kennen me ook nog. Vroeger werd ik ‘madam van De Fruitkorf’ genoemd, nu spreken ze me aan als ‘oma.’”

Uitverkoop

Maar straks gaat het licht in De Fruitkorf definitief uit en het gebouw wordt verkocht. “In 1999 breidden Stefaan en ik de winkel voor een laatste keer uit. Ondertussen dringen een paar investeringen zich op en zou de winkel ook vernieuwd moeten worden”, zegt Ann. “Maar we zijn beiden 60 jaar. De kinderen zijn afgestudeerd en hebben geen ambitie om in de zaak te stappen. We hebben lang getwijfeld, maar uiteindelijk de knoop doorgehakt. Het is tijd om iets meer aan onszelf te denken. Voor m’n klanten heb ik zelfs het wettelijk huwelijk van m’n ene zoon gemist. De uitverkoop is opgestart. Eind dit jaar is het sowieso gedaan met De Fruitkorf, maar we hopen om eind oktober, begin november de deur te kunnen sluiten. Nu alvast wensen we de trouwe klanten te bedanken voor de mooie momenten, het vertrouwen en steun door de jaren heen.”



“Ik zag de beslissing van Ann en Stefaan niet aankomen, maar was tegelijkertijd niet geschrokken. Er is een tijd van komen en van gaan. Toch zal het raar doen, en waar moet ik straks m’n boodschappen doen?”, besluit Cécilia.