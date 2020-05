Buurt Geitepark 10 uren afgesloten voor reconstructie dodelijke drugsdeal LSI

07 mei 2020

16u00

Bron: LSI 0 Roeselare De buurt van het Geitepark in Roeselare is donderdagnamiddag in volledige ‘lockdown’ geplaatst. In de Weststraat hield het gerecht een reconstructie van de drugsdeal die op 25 februari het leven kostte aan een 19-jarige jongeman uit Menen. “We zitten in een dubbele lockdown”, klonk het bij een buurtbewoonster. Bij de reconstructie was het dragen van een mondmasker verplicht.

Enkele dagen geleden al kreeg naar schatting een 50-tal gezinnen uit de Weststraat en Sint-Sebastiaanstraat in Roeselare een brief van de politie. “Door een gerechtelijke actie is het verboden tussen 11 uur en 21 uur de woning te verlaten of van buiten de woning binnen te gaan”, leest een buurtbewoonster voor. “Ook huis-aan-huisdiensten of pakjesbezorgers mogen niet in of uit.” Een poetsvrouw ondervond het aan den lijve. Haar bejaarde klant had de schoonmaakfirma niet ingelicht over de ‘lockdown’ dus mocht ze onverrichter zake terugkeren.

Drone

De politie van de zone Riho zette tientallen agenten in om de buurt hermetisch af te sluiten. Ze kregen daarvoor bijstand van de federale politie. Ook het volledige Geitepark bleef voor iedereen afgesloten. Onderzoeksrechter Filip Decorte was de eerste om de perimeter te betreden. Na hem volgden parketmagistraat, wetsdokter, wapendeskundige, psychiater, en familie van het slachtoffer. Zij werden op een parking van het centraal magazijn van AZ Delta eerst gefouilleerd. Een drone in de lucht hield ook een oogje in het zeil.

Beurtsysteem

Daarna was het volgens een beurtsysteem aan de advocaten. Onderling contact tussen verdachten of hun advocaten was verboden. Advocate Magali Verfaille uit Ieper en hoofddader Sacha B. (20), een Franse student integrale veiligheid uit Roeselare, waren het eerst aan de beurt. Hij was het die op 25 februari ’s avonds aan het Geitepark met vier jongeren uit Menen, Brugge en Roeselare had afgesproken om drugs te verkopen. Het viertal had evenwel een wapen mee en bleek niet van plan om voor de drugs te betalen. Wat volgde, was een discussie waarbij ze vanuit het Geitepark de Weststraat richting de Westlaan opliepen en plots een schot weerklonk. Sacha B. had het wapen van het andere groepje kunnen ontfutselen en een schot gelost dat fataal bleek voor Agach M., een 19-jarige jongeman van Azerbeidjaanse afkomst uit Menen. “Per ongeluk”, zo verklaarde hij. Ook advocaten Sven Mary, Thomas Vandemeulebroucke en Filip De Reuse passeerden de revue. Die laatste gebruikte voor zijn verplaatsing vanuit zijn Roeselaarse kantoor de fiets. Geen overbodige luxe, zo bleek, want door de ‘lockdown’ was zich een weg banen door het Roeselaarse centrum geen evidentie.

Tijdens de reconstructie toonden alle betrokkenen elk apart in het bijzijn van hun advocaten wat er zich volgens hen afspeelde. Sacha B. liet zien hoe hij met de fiets aan de hand wegvluchtte tot hij op de plek van het fatale schot uiteindelijk zijn fiets achterliet en naar zijn woning in de Groenestraat wegvluchtte. De vier overlevende betrokkenen zitten na 2,5 maanden nog altijd in de cel. Enkel Sacha B. wordt beschuldigd van moord, de anderen van afpersing. Eén van hen is minderjarig en verblijft in de gesloten jeugdinstelling van Everberg.