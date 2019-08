Buslijnen worden dooreen geschud voor bediening nieuwbouwcampus AZ Delta CDR

05 augustus 2019

08u01 52 Roeselare Vanaf zondag 1 september past De Lijn de reisweg van lijnen 4, 6 en 60 aan om een betere bereikbaarheid te verzekeren van het nieuwe ziekenhuis AZ Delta en het Accent Business Park. Ook de perronindeling aan Roeselare Station wijzigt.

Vanaf 1 september zullen er drie bussen per uur richting de nieuwbouwcampus van AZ Delta in Rumbeke rijden. Hierdoor wijzigt één en ander aan de huidige trajecten die De Lijn volgt. Lijn rijdt vanaf volgende maand via de Ardooisesteenweg, Batavialaan, Mandellaan, Rumbeeksesteenweg en de Kwadestraat naar AZ Delta. Deze lijn rijdt dagelijks tijdens de daluren (8.30 uur tot 16 uur) om het uur en vertrekt op perron 8 aan het Roeselaarse station. Nieuwe haltes die deze lijn aandoet zijn Roeselare Sportstadion, Rumbeke – AZ Delta, Nieuwe Abelestraat, Oudstrijderslaan en Wervickhovestraat. Het Speelgoed in Beveren en de Schellebellestraat, Hammestraat en Herentalslaan worden niet langer aangedaan.

De reisweg van Lijn 6 blijft behouden tot aan halte Rumbeke Zonnebloem. In plaats van richting de Kleine Bruanestraat te rijden blijft lijn 6 de Rumbeeksesteenweg volgen. Vanaf de halte Rumbeke Afspanning volgt ook lijn 6 de Kwadestraat naar AZ Delta en rijdt vervolgens verder tot aan Oekene Oud Gemeentehuis, naar het nieuwe eindpunt op de parking. Lijn 6 rijdt op week- en zaterdagen om het half uur, op zondag om het uur en vertrekt ook op perron 8 aan Roeselare Station. Nieuwe haltes op deze lijn zijn AZ Delta, Nieuwe Abelestraat, Oudstrijderslaan en Wervickhovestraat in Rumbeke en Oud Gemeentehuis in Oekene. In Oekene worden de Boeverstraat en de Ketsersstraat niet langer aangedaan, in Roeselare de Begoniastraat en in Rumbeke haltes Vierweg, Paviljoen, Wervickhove, Schaapstraat.

Lijn 60 Roeselare – Izegem – Lendelede – Heule – Kortrijk volgt tot slot vanaf 1 september de Mandellaan en de Ardooisesteenweg en vertrekt op perron drie aan het Roeselaarse station. Nieuwe halte op de route van deze buslijn is het Sportstadion. De Mandel, Flora en Motje worden niet meer bedient en er worden ook enkele haltes verplaatst. In Rumbeke gaat het om Belfort, Zonnebloemstraat en Koningstraat, in Roeselare om Kleine Bruanestraat.

Als alternatieven schuift De Lijn lijn 62 naar voor om naar de Herderstraat , Paviljoen, Wervickhove, Schaapstraat en de Ketsersstraat te reizen. De Herentalslaan, Hammestraat en het Speelgoed worden bediend door lijn 22, Flora door de lijnen 54, 55 en 94 en De Mandel door lijnen 54, 55, 62 en 94. Meer op www.delijn.be.