Burgerschool laat weldra alle leerlingen laptop meebrengen en lanceert twee nieuwe richtingen Charlotte Degezelle

17 juni 2020

13u10 19 Roeselare De Burgerschool in Roeselare gaat vanaf 1 september 100 procent digitaal met een laptop voor elke leerling in elke klas. Daarnaast pakt de school aan de Kattenstraat uit met twee nieuwe studierichtingen die uniek zijn in het West-Vlaams vrij secundair onderwijs. Zo komt er nu ook een tweede graad audiovisuele vorming, en een ambitieuze afstudeerrichting voor leerlingen na het zesde jaar bso: het zevende jaar ‘connect’.

Laptops zijn in de Burgerschool al langer een vertrouwd gegeven in de klas. In 2016 startte de school als eerste in Roeselare met het BYOD-project. De afkorting staat voor ‘bring your own device’, wat zoveel betekent als ‘breng je eigen toestel mee’. “Daardoor zit elke leerling vanaf het vierde secundair bij ons al vier schooljaren achter zijn eigen computer tijdens de lessen”, vertelt de directeur. “Deze tijden van online preteaching wijzen ons erop dat een laptop voor elke leerling in onze school belangrijk is. Daarom gaan we vanaf september 100 procent digitaal en start elke leerling in de Burgerschool met een laptop in de klas. ”

Brede artistieke opleiding

Daarnaast betekent het nieuwe schooljaar straks ook de lancering van twee nieuwe studierichtingen. Zo krijgt de bestaande kunstrichting in de eerste graad ‘audiovisuele vorming’ een vervolg in de tweede graad. “Audiovisuele vorming wordt een brede artistieke opleiding”, duidt directeur Patrick Vandaele. “Het ontwikkelen van een beeldende taal met behulp van fotografie, film, video, geluid en montage staan hierin centraal. De leerlingen verdiepen zich hiernaast ook in de verschillende artistieke stromingen. Terwijl leerlingen unieke werkstukken maken, laten ze hun eigen expressiemogelijkheden de vrije loop. De studierichting is voor onze school de perfecte mix tussen kunst & IT. ”

Algemene vakken

Ook binnen het bso breiden ze uit met een nieuw zevende jaar, genaamd ‘Connect’. Dat is er specifiek voor wie het getuigschrift van het zesde bso behaalde. “Met ‘connect’ bereiden we de leerlingen voor op de stap naar hoger onderwijs, want een diploma hoger onderwijs is belangrijk in onze samenleving”, aldus Vandaele. “Binnen deze nieuwe studierichting krijgen de leerlingen geen stage meer en proberen we hen voor te bereiden op hoger onderwijs. We hopen onze leerlingen een sterke basis aan te bieden. Zo goed als het volledige lesprogramma bestaat uit algemene vakken als Nederlands, Frans, wiskunde ... en zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in een ander specialisatiejaar in onze bso-afdeling.”