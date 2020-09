Burgerschool beleeft succesvolle coronaproof comedy-avond Valentijn Dumoulein

18 september 2020

10u24 0 Roeselare Om zijn uitwisselingsproject in Zuid-Afrika te ondersteunen organiseerde de Burgerschool in het Fabriekspand van Roeselare woensdag een coronaproof comedy-avond. 150 genodigden genoten er op veilige wijze van een avond vol humor.

Comedian Piv Huvluv verwende de genodigden met zijn eigen Comedy Carroussel. “Genodigden tekenden in met hun bubbel en konden aan tafel genieten van een of meerdere flessen bubbels”, vertelt Steven Devolder van de Burgerschool. “Samen met de ouders van de deelnemende leerlingen zetten we dit evenement op poten. In deze coronatijden zorgde dit wel voor een extra uitdaging. We tekenden looplijnen uit, bedienden aan tafel met mondmaskers, voorzagen genoeg afstand tussen bubbels, plaatsten voldoende desinfecterende gel en vroegen op voorhand de gegevens van onze genodigden op. Alle betrokken partijen waren heel enthousiast en gemotiveerd om dit evenement te doen werken. “

De Burgerschool onderhoudt voor het negentiende jaar op rij een relatie met Zuid-Afrika. Al bijna 2 decennia lang komt er elk jaar een groep Zuid-Afrikanen naar de Burgerschool en krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met de Zuid-Afrikaanse cultuur tijdens een tegenbezoek samen met 2 begeleidende leerkrachten. “De reis van de Zuid-Afrikanen in België gaat verder dan de grenzen van België en om dit mee te betalen werkt elke groep met een crowdfunding. De Comedy Carrousel maakt deel uit van deze crowdfunding”, besluit Steven Devolder.