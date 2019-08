Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare kant zich tegen bomenkap voor nieuwe overslagzone langs kanaal Roeselare-Leie Charlotte Degezelle

19 augustus 2019

17u03 0 Roeselare Meer Bomen in Roeselare dient bezwaar in tegen de plannen van De Vlaamse Waterweg om een overslagzone te bouwen aan het kanaal Roeselare-Leie. Ze roept iedereen op om hetzelfde te doen. Het burgerinitiatief kant zich tegen de plannen omdat er voor het project een oude bomenrij langs het jaagpad gekapt moet worden. “We willen op z’n minst een volwaardige compensatie van de bomen en het groen”, klinkt het.

De plannen van De Vlaamse Waterweg om via de bouw van een nieuwe containerterminal, de River Terminal Roeselare, meer in te zetten op de binnenscheepvaart en zo heel wat vrachtverkeer van de weg te halen, zijn niet nieuw. Maar door de vergunningsaanvraag zijn ze plots heel concreet. De nieuwe overslagzone voor bulk, paletten en containers zou gerealiseerd worden op een terrein tussen de Schaapbruggestraat, het kanaal Roeselare-Leie en de Regenbeekstraat. Hiervoor dient de fietssnelweg die nu over het jaagpad langs het kanaal loopt, omgeleid te worden langs het terrein en moet de bomenrij langs het jaagpad sneuvelen.

Dat laatste stuit tegen de borst van burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare. De berichtgeving op hun Facebookgroep erover is ondertussen bijna 300 keer gedeeld. Eerstdaags dienen ze bezwaar in. Ze roepen iedereen op hetzelfde te doen. “Het beboomde stuk jaagpad is veel meer dan een functionele fietssnelweg. Het is een groene, recreatieve zone die enorm gewaardeerd wordt door wandelaars, vissers, fietsers en joggers”, zegt Guido Schaubroeck van Meer Bomen in Roeselare. “Daarnaast is de berm met de bomenrij een waardevol beeldbepalend element langs het kanaal, terwijl de containerterminal dat absoluut niet zal zijn.”

De plannen van De Vlaamse Waterweg bevatten geen enkele boom of groenbuffer langs de verplaatste fietssnelweg, enkel wat gras. “En dat terwijl de kanaalzone bekend is als problematische plek voor fijn stof. Wij vragen ons onder meer af of deze in het klimaat- en groenplan van de stad past.”

Compensatie

Voor Meer Bomen in Roeselare is het duidelijk. Als de overslagzone er komt, dan eisen ze een volwaardige compensatie van de bomen die moeten wijken. “Bijvoorbeeld door het gefaseerd rooien en heraanplanten met volwaardige bomen. Of door een nieuwe ‘vergroende’ fietssnelweg.”

De Vlaamse Waterweg bevestigt het kappen van de bomen langs het jaagpad. “Die bomen worden inderdaad niet opnieuw aangeplant op diezelfde plek”, weet woordvoerder Karen Buysse. “Het gebied waar de overslagzone komt, is ingekleurd als industriezone en het heraanplanten ervan is niet nodig. Met dit project gaan we resoluut voor meer binnenvaart. Het kadert binnen het grote binnenscheepvaart Seine Schelde Vlaanderen dat onder meer ook een groot luik rivierherstel omvat. Er wordt effectief wel opnieuw aangeplant maar, jammer genoeg voor de Roeselarenaars, op andere locaties.”

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning omtrent de River Terminal Roeselare loopt nog tot 27 augustus. Pas nadien doet het stadsbestuur uitspraken omtrent dit dossier.