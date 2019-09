Burgercoöperatie Stroomkracht trekt kar van energietransitie: “Iedereen aan de zonnepanelen” Charlotte Degezelle

30 september 2019

18u11 14 Roeselare De kersverse burgercoöperatie Stroomkracht gaat voor een 100% duurzaam Roeselare. Ze willen de CO2-uitstoot in Roeselare en de ruimere omgeving drastisch naar beneden halen door hernieuwbare energieprojecten te financieren. In eerste instantie willen ze het aantal zonnepanelen in Roeselare stevig verhogen door onder andere inwoners te laten investeren in zonnepanelen op daken van stadsgebouwen. Op zaterdag 12 oktober organiseren ze een energie event waar ze hun plannen uit de doeken doen en de energietransitie positief in de kijker willen zetten.

Burgercoöperatie Stroomkracht dat zijn Broos Debrabander, Jan Hamers, Kurt Debuyck, Reinout Verburgh, Roel Defrancq, Sander Braeye en Timo Wyffels of zeven vrijwilligers die mekaar vonden dankzij de Klimaatswitch van RSL waarmee Stad Roeselare uitzoekt wat er moet gebeuren om de klimaatdoelstellingen te halen. “De CO2-uitstoot van Roeselare en omgeving moet dringend naar beneden”, zegt Roel Defrancq. “Daarom hebben wij de burgercoöperatie opgericht. Veel mensen denken nog steeds dat de klimaatdoelstellingen een thema vormen dat enkel geiten wollen sokken interesseert en waardoor we niets meer zullen mogen. Maar daarentegen moeten we er allemaal wakker van liggen. De Co2-uitstoot naar beneden halen wordt een uitdaging. Je kan er lang over discussiëren, maar hoe langer die discussies duren hoe moeilijker het wordt om de doelstellingen te halen. Wij kiezen er dan ook voor om in gang te schieten en willen zoveel mogelijk mensen op sleeptouw nemen en stimuleren voor de energietransitie. Er is geen tijd om te wachten op de overheid, nieuwe technologieën of tot we geld hebben.”

Daarentegen wil Stroomkracht met de burgercoöperatie hernieuwbare energieprojecten financieren. Dit door centen op te halen bij burgers die erin willen financieren. “In eerste instantie willen we iedereen aan de zonnepanelen krijgen”, weet Roel. “Iedereen kan gratis zonnepanelen krijgen mits ze aan enkele voorwaarden voldoen. Daarnaast kan iedereen ook investeren in zonnepanelen die op nog te bepalen locaties geïnstalleerd worden. Dit tegen een rendement van drie tot vijf procent en een fiscale vrijstelling. Stad Roeselare is momenteel bezig met een dakinventarisatie om te bekijken waar die zonnepanelen dan geplaatst kunnen worden. Wij denken alvast in de richting van sporthallen, scholen, woonzorgcentra, … Met onze projecten willen we ook de lokale economie steunen dus alle Roeselaarse bedrijven zullen de kans krijgen om de zonnepanelen te plaatsen en te onderhouden. Maar de zonnepanelen zijn pas een begin.”

Stroomkracht schiet officieel uit de startblokken op zaterdag 12 oktober met een energie event op de site van Skyline Park langs de Ambachtenstraat in Izegem. “Om 18 uur wordt Stroomkracht officieel boven de doopvont gehouden en doen we al onze plannen uit de doeken. Inschrijven is nodig op www.stroomkracht.be/events. Maar iedereen is welkom vanaf 13 uur om zich gratis te informeren over de energietransitie in het algemeen, en meer specifiek over thuisbatterijen, digitale meters. Bovendien zal men ook een testrit kunnen maken met elektrische voertuigen, van auto’s over brommers tot fietsen.”

Meer op www.stroomkracht.be.