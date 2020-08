Burgemeesters Midwest versoepelen gemeenschappelijke coronamaatregelen Sam Vanacker

21 augustus 2020

11u49 25 Roeselare De zestien burgemeesters van de Midwest-regio hebben besloten om de aanvullende coronamaatregelen die in onze regio gelden af te stemmen op de besluiten van de Veiligheidsraad, wat betekent dat de maatregelen (licht) versoepeld worden.

De burgemeesters van Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene en Lendelede hadden eind juli een reeks aanvullende coronamaatregelen uitgevaardigd, bovenop de federale richtlijnen. Zo moesten burgers steeds een mondmasker op zak hebben, werden toeschouwers verboden bij alle sportevenementen en werden evenementen met meer dan 100 deelnemers, ongeacht binnen of buiten, verboden. Die laatste twee bepalingen vallen nu weg.

Mondmasker op zak hebben blijft verplicht

“De situatie evolueert en we hebben besloten om ons met de regio te aligneren op de beslissingen van de Veiligheidsraad”, zegt Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V). “Globaal lijken de cijfers de goede kant uit te gaan, al moeten we te allen tijde alert blijven. De bijkomende algemene maatregelen die we hebben genomen kunnen versoepeld worden. Al blijven we met de regio Midwest ook vier gezamenlijke bijkomende maatregelen behouden. Een mondmasker op zak hebben blijft verplicht. Op alle recyclageparken moet er een mondmasker gedragen worden, voor alle evenementen is er een registratieplicht en alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de betrokken burgemeester.”

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier louter om de gemeenschappelijke maatregelen die in de zestien gemeenten gelden, niet om de regels die steden of gemeenten individueel invoerden.

