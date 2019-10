Burgemeester Kris Declercq over schepen die minister wordt: “Nathalie is een toppolitica”

Sam Vanacker

02 oktober 2019

17u13 0 Roeselare Het stadsbestuur van Roeselare is bijzonder trots dat CD&V-schepen en federaal parlementslid Nathalie Muylle minister wordt in de federale regering. Donderdag maakt het stadsbestuur bekend wie er het schepenambt van Muylle zal overnemen.

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is trots op zijn schepen. “Dit is uiteraard fantastisch nieuws. Nathalie is een toppolitica en we feliciteren haar van harte en wensen haar alle succes toe. Nathalie heeft als schepen in onze stad al het belang van sterk teamwerk getoond en ik ben gelukkig dat we met Nathalie opnieuw een Roeselaarse minister hebben die de belangen van onze stad en onze streek met overtuiging zal kunnen behartigen in Brussel.”

Wie Nathalie Muylle zal opvolgen als schepen in Roeselare wordt pas donderdag bekendgemaakt. “Een nieuwe schepen zal voorgedragen worden volgens de regels van de opvolging”, besluit de burgemeester.

