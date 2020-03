Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Opgelegde maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk” CDR

13 maart 2020

10u04 6 Roeselare De Task Force Roeselare kwam deze morgen bijeen om de maatregelen van de federale overheid te bespreken.

"$De maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk. In Roeselare blijft de Task Force alles van nabij opvolgen. We krijgen veel vragen van burgers en handelaars. Op dit moment wachten we verdere instructies van de gouverneur af, die volgen in de loop van de dag. Meer informatie volgt zo snel mogelijk”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).

De stad roept op de info van de overheid op te volgen. Meer info op www.info-coronavirus.be. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zul je die hier ook terugvinden.