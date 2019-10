Burgemeester Declercq geen kandidaat voor CD&V-voorzitterschap CDR

18 oktober 2019

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is geen kandidaat om Wouter Beke op te volgen als voorzitter van de CD&V. Dat laat hij weten via zijn Facebookpagina. “Mijn naam werd de voorbije dagen vaak genoemd als mogelijke voorzitter van CD&V. Uiteraard wil ik onze partij vooruithelpen, maar mijn voorkeur is altijd geweest om burgemeester van Roeselare te blijven en mij verder in te zetten voor alle inwoners van onze mooie stad. Ik stel me dus geen kandidaat als voorzitter van CD&V. Je moet niet de eerste viool spelen om mee de partituur te kunnen schrijven”, zegt hij.