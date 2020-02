Buitenlandse kunstenaars aan het werk in Krottegem CDR

18 februari 2020

14u06 0 Roeselare Vanaf 25 februari verwelkomt Roeselare enkele buitenlandse kunstenaars in Krottegem. Binnen het Europees kunstproject ‘Sounds of our Cities’ gaan ze creatief aan de slag op basis van gesprekken die ze zullen voeren met de Krottegemnaren.

Het project Sounds of our Cities is een culturele samenwerking tussen Roeselare, de universiteit van Aalborg (Denemarken), kunstenorganisatie Idensitat Associacio D’art Contemporani uit Barcelona en Dear Hunter, een Nederlandse firma die vooral het leven in steden en buurten bestudeert. Van 25 februari tot 30 april zullen een aantal sociologen en Europese kunstenaars in Krottegem vertoeven, met de oude bibliotheek De Vriendschap en twee containers op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt als uitvalsbasis. Ze zullen gesprekken voeren met inwoners van Krottegem over het leven in de wijk, de identiteit van de Krottegemnaar en de toekomstplannen voor de buurt. “Wat de buurtbewoners met ons delen, zal door kunstenaars vertolkt worden in geluidskunst”, weet burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Ik kijk al uit naar de presentatie van het resultaat deze zomer. Voor Krottegem wordt het alvast een mooie kans om eens op een andere manier in de kijker te staan.”

De vooruitgang van de werken kan gevolgd worden in de containers. Tijdens de Krottegemse Feesten van 21 tot en met 24 mei zal er ook al meer te zien zijn en nadien volgt nog een tentoonstelling met de definitieve werken.