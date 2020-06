Buitengewoon secundair onderwijs Onze Jeugd start met TSO-opleidingen Charlotte Degezelle

10 juni 2020

Roeselare

De school heeft op de campus in de Iepersestraat bijna twintig jaar ervaring in de opleiding van leerlingen binnen het buitengewoon onderwijs, op het niveau van het gewoon onderwijs. Ze schakelen nu nog een versnelling hoger. “We voelen de vraag van ouders, CLB en andere scholen om aangepast onderwijs aan te bieden”, zegt technisch adviseur Bram Popelier. “Er was al een A-stroom in de eerste graad en dat wordt nu versterkt door een bovenbouw. De leerlingen zullen elektriciteit en houttechnieken kunnen volgen. De leerlingen komen terecht in kleine groepen, waardoor de individuele begeleiding erg sterk is.” Bij de opstart kan Onze Jeugd rekenen op de steun van VTI Roeselare. Meer info op www.onzejeugd.be.