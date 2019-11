Bufferbekkens moeten antwoord bieden bij extreem weer CDR

25 november 2019

18u30 0 Roeselare Onderzoeks- en adviescentrum Inagro vzw en de Provinciale dienst Waterlopen slaan de handen in elkaar om in de toekomst extreem weer beter te kunnen opvangen. Inagro lanceert een oproep aan landbouwers om in te tekenen op een publiek-private samenwerking voor de aanleg van waterbuffers.

Het provinciebestuur wil investeren in bufferbekkens op privéterreinen van landbouwers. De waterbuffer stelt in droge periodes water ter beschikking van de landbouwer. Landbouwers die intekenen kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het provinciebestuur. Zo neemt de Provincie West-Vlaanderen een deel van de financiering op zich. Medewerkers van de Provincie West-Vlaanderen maken het aanvraagdossier en de omgevingsvergunning op. De landbouwer is daarentegen verantwoordelijk voor het spaargedeelte van de waterput. Hij staat in voor dat deel van de graafwerken. Daarnaast tracht hij percelen te voorzien voor grondafzet en zorgt hij voor oppompmogelijkheden. Wie instapt in het project, engageert zich om de gecombineerde waterput minimaal twintig jaar te laten functioneren. Om te garanderen dat de waterbuffer voldoende effectief zal zijn tegen wateroverlast en over voldoende water zal beschikken, zijn er voorwaarden verbonden aan de samenwerking. Zo komen landbouwers met percelen aan een waterloop van tweede categorie mogelijk in aanmerking, moet het perceel of de combinatie van aaneengesloten percelen waarop de waterbuffer voorzien wordt groter zijn dan 0,5 hectare en moet het afstroomgebied van de waterloop tot het perceel groter zijn dan 200 hectare. Percelen gelegen in poldergebied komen niet in aanmerking. Geïnteresseerde landbouwbedrijven kunnen zich tot 5 januari 2020 kandidaat stellen via www.inagro.be/waterbuffer.