Bufferbekken aan Heirweg wordt in het najaar uitgebreid CDR

14 januari 2020

07u17 4 Roeselare Stad Roeselare gaat verder met de uitvoering van het waterbeheersingsplan, dat opgemaakt werd na de zware wateroverlast in 2016. De volgende ingreep is de uitbreiding van het overstromingsgebied op de Krommebeek aan de Heirweg.

Om dit te kunnen realiseren, ruilt de stad een perceel grond met een landbouwer uit de buurt. Er is geen financiële compensatie, enkel de afspraak dat de landbouwer water kan trekken uit het bufferbekken. Om dit te kunnen garanderen, wordt het bufferbekken iets dieper gemaakt dan normaal. Het ontwerp voor de uitbreiding ligt klaar en er is sprake van een extra buffercapaciteit van zesduizend kubieke meter. De aanleg zou dit najaar starten en het bufferbekken moet in het voorjaar afgewerkt zijn.