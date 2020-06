Bubbels in de hoofdrol tijdens opening van de Bubbelbatjes Charlotte Degezelle

26 juni 2020

22u44 0

Geen Batjes dit weekend, maar wel Bubbelbatjes. Die werden omwille van de coronamaatregelen niet geopend met het traditionele Vat van Rodenbach. Toch vond er vrijdagavond er op de Grote Markt een kleine openingsceremonie plaats in een beperkt gezelschap. Eregasten waren de reuzen Rolarius en Carlotta Vulgo die zich voor de gelegenheid ook beschermd hadden met een mondmasker. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) overhandigde op de trappen van het stadhuis de stadssleutel aan John Goddeeris die zich ontfermt over de Roeselaarse reuzenfamilie. Dit alles onder het massaal blazen van bellen. Gelijktijdig toastten op tal van locaties in de stad 50 verenigingen in hun eigen bubbel op de start van de zomer met het Blik van Rodenbach.

De Bubbelbatjes staan synoniem met een koopactie, geen evenement. Er is dit weekend dus geen animatie, maar er zijn wel koopjes te doen. Ook werd de Grote Markt omgeturnd tot één groot terras waar de tafeltjes volgens de geldende maatregelen werden opgesteld. Via de Bubbelbatjes willen zowel de stad als de vzw Shopping & Centrum Roeselare de handelaars en de horeca een duw in de rug geven. Het volledige gebeuren wordt continu gemonitord. Als de social distancing niet meer gegarandeerd kan worden, zal de Ooststraat afgesloten worden.