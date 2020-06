Bubbelbatjes verlopen vlot, maar politie moet Ooststraat toch even afsluiten voor de veiligheid: “Shoppers hebben er alle begrip voor” Charlotte Degezelle

27 juni 2020

19u44 9 Roeselare De De Bubbelbatjes , die de traditionele Batjes dit jaar vervangen, zijn zaterdag vlot verlopen. De politie hield het aantal aanwezigen in de Ooststraat constant in de gaten. Toen het even te druk werd om de afstandsregels te kunnen garanderen, werd de winkelstraat tijdelijk afgesloten.

De organisatie had er op voorhand op gehamerd: de Bubbelbatjes zijn geen evenement, maar een koopactie waarbij een volkstoeloop ten allen tijde moest vermeden worden. De hygiënesluizen aan het Stationsplein en op de Grote Markt werden gebruikt als toegangspoort tot de Ooststraat, via camera’s hield de politie vanuit het stadhuis een oogje in het zeil en er waren vijftig agenten, stewards, seingevers en shoppingcoaches, op pad om te waken over de veiligheid. Of de Bubbelbatjes al dan niet volk op de been zouden brengen, was op voorhand een groot vraagteken. “Zaterdagochtend was er wat nervositeit door het mindere weer”, geeft centrumstrateeg Alex Leupe van Shopping en Centrum Roeselare toe. “Maar zodra de zon zich liet zien, zagen we het aantal bezoekers in de Ooststraat stijgen.”

Maximum aantal

Dat aantal werd nauwlettend in de gaten gehouden, want de organisatie wou een volkstoeloop en de daarmee gepaarde onveilige situatie in coronatijden vermijden. Over een maximum aantal shoppers , wou noch de politie noch Shopping & Centrum Roeselare een exact cijfer kwijt. Maar door hier en daar ons oor te luister te leggen, bleek het om drieduizend bezoekers te gaan. Zaterdagmiddag werd de Oostraat één keer voor twintig minuten. “De shoppers hadden er begrip voor en zo konen we alles onder controle houden”, gaat Leupe verder.

Leerproces

“Het is ook voor ons een leerproces. Het zou makkelijker zijn om niets te doen. Maar wat als er dan toch veel volk naar het centrum komt? Dan kun je niet ingrijpen. Dit is een eerste keer voor ons en we zien het als een les en een test voor de komende weken. De maatregelen worden steeds verder versoepeld en er zal steeds meer georganiseerd kunnen worden. Nu doen we ervaring op hoe we moeten voorkomen dat er te veel volk is. We sturen ook constant bij. Bij het afsluiten van de Ooststraat moesten de mensen aan de Grote Markt en het Stationsplein even wachten tot het minder druk was. Als we nog een keer moeten ingrijpen, zullen we live monitoren. Als tien mensen de straat verlaten, mogen tien anderen binnen.”

Aangepaste animatie

De shoppers hielden zich vrij goed aan de maatregelen, maar voor de zekerheid wees Stan de Afstandsman nog eens op de social distancing. Iedereen kon het initiatief wel smaken en voelde zich veilig. “We houden van koopjes doen en dus van de Batjes. De Bubbelbatjes zijn een leuk alternatief”, vinden Mieke Declercq, Fleur Boerjan en Joke Demeere. “Zeker de grappige animatie, die binnen het thema past, is goed gevonden. Het doet ook deugd om te zien dat de stad weer leeft, dat er mensen op de terrasjes zitten en dat er beweging is op straat. Hoewel er best wel wat volk op straat is, voelen we ons veilig. We kiezen er wel bewust voor een mondmasker te dragen om onszelf en anderen te beschermen.” Ook de handelaars zijn tevreden. “Je mag de Bubbelbatjes natuurlijk niet vergelijken met de traditionele Batjes”, horen we bij modezaak Pips Pillino. “Maar het is een goed initiatief en Roeselare doet veel voor de handelaars. En de verkoop? Beter dan als er niets georganiseerd zou worden en te vergelijken met een goeie zaterdag in het seizoen.”