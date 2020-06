Bubbelbatjes trappen af met Blik van Rodenbach, politie houdt ondertussen oogje in het zeil: “Als er te veel volk is, sluiten we de winkelstraat af. En als het moet zelfs de invalswegen” Charlotte Degezelle

22 juni 2020

19u34 0 Roeselare De Bubbelbatjes komend weekend en eind juli worden een lightversie van de traditionele Batjes. Het wordt geen evenement, maar een koopactie waarbij de veiligheid centraal staat. Voor het traditionele Vat van Rodenbach is alvast een alternatief gevonden. “Het wordt een symbolisch moment. Oltegoare toasten we in onze bubbel op de start van de zomer”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Geen kraampjes langs de straten, geen optredens op de pleinen en al zeker geen koppen lopen. Dat het door de coronacrisis andere Batjes worden in Roeselare is nu al een feit. “Maar Roeselare is toonaangevend op vlak van shopping, dus willen we toch graag iets doen om de verkoop bij onze handelaars te stimuleren”, vertelt Jürgen Vannieuwenhuyse van vzw Shopping & Centrum Roeselare. “Maar veiligheid blijft prioritair. We hebben ervoor gekozen zowel tijdens het traditionele Batjesweekend als tijdens de dagen net voor de start van de uitgestelde solden Bubbelbatjes te organiseren en willen nu al graag alle shoppers bedanken die op een beschaafde manier hun inkopen komen doen.”

Crowd control

In tegenstelling tot andere jaren staan de Bubbelbatjes niet synoniem voor funshoppen. “De Bubbelbatjes zijn geen evenement, maar een koopactie waarbij de veiligheid centraal staat”, zegt korpschef Curd Neyrinck van de politiezone Riho. “Er zal dan ook veel politie, maar ook stewards en shoppingcoaches op pad zijn om alles in goede banen te leiden. Van donderdag 25 juni tot en met 29 juni wordt de Grote Markt afgesloten en worden er terrassen opgesteld. Maar ook daar gelden de regels, zoals bediening aan tafel, bubbels van tien, bediening met mondmasker,... Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt het centrum afgezet en gaan we sterk inzetten op ‘crowd control’. We gaan tellingen houden en als er te veel volk is, gaan we de Ooststraat afsluiten. Veiligheidsmedewerkers zullen de wachtende klanten opvangen. Ook LED-borden zullen de tijdelijke sluiting aanduiden. Als de volkstoeloop in het algemeen te groot is, gaan we ook de invalswegen afgesloten.”

Alternatief voor het Vat

Het traditionele Vat van Rodenbach, waarmee Roeselare jaarlijks niet alleen de Batjes, maar ook de zomer aftrapt, mag dit jaar niet georganiseerd worden. “Dat is nochtans het moment waarop jong en oud samenkomt”, weet burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Maar samenscholen mag niet en dat willen we ook ten allen tijde vermijden. Daarom lanceren we dit jaar een leuk alternatief: het Blik van Rodenbach. Vijftig verenigingen uit Roeselare en de deelgemeenten kunnen in hun eigen bubbel een blik openen, de pssshhhtt van Rodenbach over Roeselare laten weerklinken en ‘oltegoare’ toosten op de start van de zomer. Dit zullen ze via sociale media delen met de rest van de stad.” Op de Grote Markt wordt vrijdag dus geen evenement georganiseerd en geen Rodenbach bedeeld. Er zal enkel een klein ceremonieel deel zijn in bijzijn van enkele Roeselaarse reuzen.