BTBB schenkt koekjes aan woonzorgcentra: “Bewoners en verzorgenden zijn slachtoffer van de huidige corona-oorlog” Charlotte Degezelle

14 april 2020

16u24 0

Een delegatie van de British Torch of Remembrance Belgian Branch trok dinsdagmiddag richting de woonzorgcentra De Waterdam, Ter Berken, Westerlinde en Vincenthove om zowel de bewoners als het verplegend personeel te verrassen op koekjes. “Onze vereniging eert oorlogsslachtoffers tijdens tal van plechtigheden in binnen- en buitenland”, vertelt voorzitter Willem Vinckier. “Maar in tijden van corona willen wij graag onze bejaarden bedanken. Zij zijn degenen die zich in het verleden hebben ingezet om te bouwen aan de maatschappij die wij nu kennen. Veel van hen hebben indertijd grote offers gebracht en dat mogen we niet vergeten. Daarnaast willen we ook graag het verzorgend personeel bedanken want zij zijn degene die op vandaag voor onze senioren zorgen. Beide groepen zijn als het ware slachtoffer van de huidige corona-oorlog. We schenken daarom graag aan alle woonzorgcentra in Roeselare Poppies-koekjes.” Ook woensdag gaat de BTBB opnieuw op pad met koekjes. Dan worden de mensen van de woonzorgcentra De Zilverberg, De Hovenier en Sint-Henricus in de watten gelegd.