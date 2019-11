Brussels Beer Challenge bekroont Brouwerij Rodenbach met drie awards CDR

18 november 2019

16u11 5 Roeselare De brouwers van Brouwerij Rodenbach mochten van de organisatoren van de Brussels Beer Challenge, een jaarlijkse internationale bierwedstrijd, een gouden, een zilveren en een Certificate of Exellence in ontvangst nemen.

De gouden medaille was weggelegd voor de Rodenbach Grand Cru, een uitzonderlijk Vlaams rood bruin bier dat zijn fris zure smaak en complexe fruitigheid dankt aan zijn achttien maanden rijping op eiken houten foeders. Rodenbach Vintage, een Vlaams rood bruin bier dat twee jaar rijpt op de beste eiken foeders die geselecteerd worden door brouwmeester Rudi Ghequire, ging aan de haal met de zilveren medaille. Het Certificate of Excellence was weggelegd voor Rodenbach Alexander, een legendarisch kriekenbier gebrouwen op basis van Rodenbach Grand Cru. “Het is fantastisch dat onze bieren weer door de internationale vakjury worden geapprecieerd”, reageert general manager Sven Stuer.