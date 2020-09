Bruidsjongen Sybren Baelde wuift met 5de plaats idool Van Lierde uit: “Droom ervan in zijn voetsporen te treden” Kristophe Thijs

13 september 2020

18u08 0 Roeselare In de schaduw van de afscheidnemende Frederik Van Lierde zette Roeselarenaar Sybren Baelde opnieuw een knalprestatie. Het 24-jarige supertalent was vele jaren geleden bruidsjongen bij het huwelijk van Van Lierde en sindsdien keek hij er enorm naar op. Stelselmatig lijkt hij op weg om ooit in de voetsporen van zijn idool te kunnen treden. “Dat zou een droom zijn, maar die weg is nog heel lang”, beseft Baelde.

Dat het team Oilservice met Baelde een goudhaantje in zijn rangen heeft, werd al vorig seizoen duidelijk. Na de herneming van de triatloncompetitie dit jaar liet het supertalent uit Roeselare opnieuw van zich spreken. Hij won eind augustus meteen in Viersel en verbaasde vorige week vriend en vijand in de halve Ironman van Frankrijk. Hij liet er grote namen als Vandendriessche en zowaar ook zijn grote idool Frederik Van Lierde achter zich. Een prestatie die hij zondag in Menen niet kon herhalen, maar met zijn vijfde stek moest hij enkel vier profs voor zich dulden.

Sneltrein

“Ik had vandaag opnieuw een goed gevoel, maar ik was niet super”, bekende Baelde na afloop van de wedstrijd waarin Van Lierde won. “Ik was uiteraard al blij dat ik er bij kon zijn in de afscheidswedstrijd van mijn grote idool. Ik kwam nog relatief goed vooraan uit het water, maar eens in het fietsen viel er niks te beginnen tegen de sneltrein Aernouts-Vandendriessche. Tijdens het lopen had ik meer dan goede benen, want ik kon een goede tijd neerzetten en zo de tijdsverschillen toch nog wat kleiner maken.”

Progressie

Uiteraard is de weg nog lang voor Baelde om ooit in de voetsporen van zijn idool te kunnen treden. Dit seizoen heeft hij zich amper kunnen tonen. “Maar als 24-jarige weet ik dat ik nog progressiemarge heb. Het is niet omdat ik in Frankrijk op internationaal vlak nu één keer goed gepresteerd heb, dat ik er al ben. Ik kan niet snel genoeg aan volgend seizoen beginnen denken. Daarin moet ik me niet alleen tonen, maar moet ik ook de bevestiging brengen van hetgeen ik de laatste weken heb kunnen tonen. De weg om te presteren waarin Frederik ooit geslaagd is, is nog bijzonder lang”, aldus de bescheiden maar ambitieuze Baelde.