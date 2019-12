Brouwerij Zwaan9 lanceert ‘Onze Henri’: “Eerbetoon aan onze overgrootvader Henri Decock en zijn verdwenen Diksmuidse brouwerij” Charlotte Degezelle

07 december 2019

09u26 5 Roeselare Exact 70 jaar nadat Brouwerij Decock in Diksmuide de deuren sloot, brengen Rik Vanblaere, Patrick Decock en Bert Soete van de Roeselaarse brouwerij Zwaan9 een eerbetoon aan Henri Decock (1870-1947) en zijn verdwenen brouwerij. Dit met de lancering van het gloednieuwe biertje ‘Onze Henri’. Een warm, familiaal gebaar want Henri was de overgrootvader van Rik en Patrick.

Brouwen zit in de genen van het trio achter Zwaan9. Rik Vanblaere en Patrick Decock zijn niet alleen neven, maar beiden ook achterkleinzonen van Henri Decock die in 1904, samen met z’n vrouw Irma Vandenberghe, de brouwerij van Pieter Desodt langs de Esenweg in Diksmuide kocht. “Ze doopten de brouwerij om tot Brouwerij Decock en produceerden bockbier en oud bruin bier voor de particuliere verkoop en een aantal herbergen in het Diksmuidse”, weten Rik en Patrick. “Het was een bloeiende en gewaardeerde brouwerij maar zowel tijdens de eerste als de tweede wereldoorlog konden ze niet optornen tegen de Duitse bezetter. Telkens werden de brouwketels opgevorderd, maar de familie Decock liet zich niet kennen en startte telkens opnieuw. Henri werd opgevolgd door zijn enige zoon Paul die samen met zijn vrouw Clemence het gerstenat bleef brouwen tot in 1949. Na het staken van de activiteiten werd het bierrecept verkocht en de brouwerij omgeturnd tot een bierdepot voor de merken Anglo Belge uit Zulte en Leopold uit Brussel. In 1997 werd de zaak definitief stilgelegd en in 2003 werden de gebouwen gesloopt.”

70 jaar na de stopzetting van de brouwerij wordt de familietraditie nu nieuw leven in geblazen met de lancering van ‘Onze Henri’. “Het leek ons bijzonder mooi om de vergane familiebrouwerij nieuw leven in te blazen in de vorm van een biertje. Al verliep het brouwproces niet helemaal zoals verwacht”, zeggen Rik en Patrick. “Onze kompaan Bert schreef een fantastisch recept voor een atypische tripel maar met een gist die volgens het boekje niet bij een tripel past. Hierdoor duurde het brouwproces een maand langer dan verwacht en zijn we echt tot de laatste dag in de weer geweest met ‘Onze Henri’. Maar het resultaat is uitmuntend.” “’Onze Henri’ is een zeer sterke tripel (9,5%) met saisonallures”, omschrijft Bert z’n creatie. “Het biertje heeft een hoge ‘drinkability’, is gebrouwen met gerste- en tarwemout, heeft nagisting op de fles en, zoals Rik en Patrick al zeiden, een hoofdgisting met een atypische gist.”

Zwaan9 bracht vorig jaar met ‘Onze Louis’ hun eerste brouwsel op de markt. Daarmee brachten ze een eresaluut aan Louis Adriaan Van Ballaer, de overgrootvader van Bert Soete die in Kasterlee Brouwerij De Swaen runde tot de Duitsers in WOI de brouwketels in beslag namen. “’Onze Louis’ is een echt succesverhaal geworden, veel beter dan verwacht”, zegt Bert. “We hopen dat ‘Onze Henri’ diezelfde hoge vlucht neemt en willen de komende tijd onze beide bieren stevig op de kaart zetten in West-Vlaanderen. Als het moment goed zit, plannen we nog een vervolg met biertjes die verwijzen naar onze overgrootmoeders Angèle en Irma. Maar we willen niet te snel te veel op de markt brengen.”

Onze Henri is vanaf 20 december, de dag dat het biertje ook officieel voorgesteld wordt in Diksmuide, te koop.