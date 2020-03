Brouwerij Rodenbach scheldt café-uitbaters maand huur kwijt: “We willen hen een hart onder de riem steken” Charlotte Degezelle

20 maart 2020

08u15 0 Roeselare Café-uitbaters die een pand huren van Brouwerij Rodenbach moeten een maand geen huur betalen. Zo wil de brouwerij in de Spanjestraat het aantal sluitingen en faillissementen door de coronacrisis beperken. In de brouwerij zelf gelden strenge regels voor zowel medewerkers als externe bezoekers.

De impact van het coronavirus is enorm en dat baart ook Brouwerij Rodenbach zorgen. “Naast het menselijke drama dreigen ook financiële rampen”, zegt woordvoerder Peter Buelens van Palm nv, die brouwerijen Rodenbach, Palm, De Hoorn (beiden gevestigd in Steenhuffel nvdr.) omvat. “We vrezen dat veel uitbaters zullen moeten sluiten en failliet gaan als ze geen financiële tegemoetkomingen krijgen. Als familiebedrijf voelen we het als onze plicht om onze partners te steunen, solidair te zijn en onze verantwoordelijkheid op te nemen.”

Palm verhuurt 110 horecazaken. “Begin deze week hebben we besloten een aantal positieve maatregelen voor de huurders te nemen. Zo gaan we de huurders die altijd correct hun huur hebben betaald één maand huur kwijtschelden”, weet Buelens. “Hiermee willen we hen moed geven en hen een hart onder de riem steken.”

Strenge maatregelen

Daarnaast wordt het Roeselaars stadswater onder strikte veiligheidsmaatregelen gebrouwen. “Al sinds begin deze maand is er een streng protocol van kracht, zowel voor onze medewerkers als bezoekers. We hebben een strenge ingangscontrole met screening, hygiënemaatregelen en verplichte omgangsvormen. Ook kozen we voor telewerk voor zo veel mogelijk niet werkplek-gebonden functies en onze commerciële buitendienst bezoekt geen klanten meer. Wat de andere diensten betreft, bekijken we dagelijks hoe deze optimaal te organiseren.”