Brouwerij Rodenbach overschrijdt kaap van 100 prijzen: “Winnen is verslavend” Charlotte Degezelle

01 juli 2019

18u29 8 Roeselare Brouwerij Rodenbach heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Sinds de opstart in 1821 werden de bieren van de Roeselaarse brouwer al meer dan honderd keer bekroond op internationale bierconcours. “Winnen is verslavend”, bekent brouwmeester Rudi Ghequire. “Maar bovenal is het belangrijk voor ons team en toont het dat Rodenbach een referentie is en blijft.”

World ’s Best Dark Vintage, Gold Award - Rodenbach Vintage 2011, World Best Sour Beer, Certificate of Excellence 2018,... Brouwerij Rodenbach valt regelmatig in de prijzen op internationaal gerenommeerde biercompetities. De zes medailles die de brouwerij onlangs won op de Australian International Beer Awards - goud voor de Caractère Rouge en de Grand Cru, zilver voor de Vintage 2015 en de classic, brons voor de Grand Cru en de Caractère Rouge werd uitgeroepen tot Major Trophy Winner 2019 Best Fruit Beer - vormen een nieuwe mijlpaal. De Roeselaarse brouwer heeft namelijk al meer dan honderd internationale prijzen en erkenningen - 101 om precies te zijn - behaald met zijn bieren. “Voortaan mogen we spreken over ‘probably the most awarded beer in the world’ (waarschijnlijk het meest bekroonde bier ter wereld, nvdr)”, lacht brouwmeester Rudi Ghequire. “We liggen zeker nog wakker van die wedstrijden. Vraag het aan Merckx of om het eender welke sporter, winnen is en blijft belangrijk. Om te beginnen trekt winnen het enthousiasme van ons team naar boven, winnen doet iedereen wat harder lopen. Maar het toont ook aan dat Rodenbach een referentie is en blijft. Maar winnen lukt niet altijd. Op zo'n moment maken we zelf de vergelijking, stellen we ons vragen en ja, soms zijn we er zelfs even ongemakkelijk van.”

Wall of Fame

Brouwerij Rodenbach werd voor het eerst gelauwerd in 1894. Toen kregen ze op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen Le Diplôme de Medaille D’Or. Pas sinds de jaren ’90 mag de brouwerij zich een echt prijsbeest noemen met 2017 als boerenjaar, met zeventien erkenningen. “Vroeger waren er amper competities. Sinds de opkomst van de craft beers in de Verenigde Staten willen de Amerikanen zich plots meten met Europese brouwers”, weet Rudi. “Wij kiezen bewust niet de minste competities en nemen ook deel aan wedstrijden in heel de wereld, van Amerika tot Australië. Denk maar aan de World Beer Cup, de World Beer Awards, de European Beer Star,... Sinds ik in 2006 op invitatie van bierkenner Michael Jackson naar de World Beer Cup in Seattle ben getrokken, is het hek van de dam. We hebben er toen twee gouden medailles gewonnen. Toen ben ik gebeten geraakt door de competities en ben ik alles beginnen bijhouden, maar ook het verleden gaan uitpluizen. Sinds kort hebben we zelfs een ‘Wall of Fame’ met al onze bekroningen.”

Traditie overwint en Rodenbach staat er nog altijd. Al betekent dit niet dat we niet moeten blijven innoveren Brouwmeester Rudi Ghesquire

Traditie

Historisch gezien hecht Rudi het meeste belang aan de Le Diplôme de Medaille D’Or op de wereldtentoonstelling in 1900 in Parijs. “Maar ook de recente prijzen zijn belangrijk. Die tonen dat ons historisch recept nog altijd relevant is. Niet alleen het aanbod aan bieren is door de jaren enorm gegroeid, ook het brouwen is enorm geëvolueerd. Maar traditie overwint en Rodenbach staat er nog altijd. Al betekent dit niet dat we niet moeten blijven innoveren.”