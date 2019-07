Brouwerij Peene gaat tegen de vlakte CDR

02 juli 2019

Langs de Rumbeeksesteenweg is gestart met de sloop van de leegstaande brouwerij Peene. Tegen het bouwverlof moeten de gebouwen, die dateren uit het einde van de 19e eeuw en waar onder meer Rumbest werd gebrouwen, volledig met de grond gelijk gemaakt zijn. Op vrijgekomen site zal projectontwikkelaar Verstraetebouw een nieuw wooncomplex realiseren dat bestaat uit uit drie kleinschalige appartementsgebouwen, samen goed voor 17 flats met één tot drie slaapkamers en één handelspand, rond een centrale tuin. Het ontwerp ervan gebeurde volledig in samenspraak met de dienst Onroerend Erfgoed. De nieuwbouw zal verwijzen naar het volume en de geschiedenis van de oude brouwerij en moet mooi aansluiten bij de brouwerswoning die wel bewaard wordt. Als knipoog naar het verleden krijgt de historische brouwketel een plek in de tuin. Tegen de zomer van 2021 moet het wooncomplex afgewerkt zijn. Meer op www.brouwery.be.