Brouwerij BOMBrewery en Derry’s Frituur lanceren met ‘Stoofvlees from Hell’ een nieuw streekproduct CDR

21 januari 2020

09u33 0 Roeselare Roeselare is een streekproduct rijker dankzij twee buren. Bert Van Hecke van BOMBrewery en Thomas Deryckere van Derry’s Frituur in de Armoedestraat lanceren binnenkort het ‘Stoofvlees from Hell’.

“Thomas nam een jaar geleden Frituur Kartoffelke over”, vertelt Bert Van Hecke. “Vanuit zijn opleiding als kok wil hij lekkere, eigenbereide gerechten serveren. Zo wilde hij ook zijn stoofvlees in een nieuw jasje steken. Iedereen weet dat goed bier een van de belangrijkste smaakmakers is van stoofvlees en dus klopte Thomas aan bij ons. Hij ontwikkelde een nieuw recept op basis van de Triporteur from Hell, een klassieker uit ons gamma met toetsen van chocolade, karamel, koffie en versgebakken brood. De combinatie van ons bier en het geheime recept van Thomas maakt het Stoofvlees from Hell uniek.”

Wie het nieuwe Roeselaarse streekproduct wil proeven, wordt op vrijdag 31 januari tussen 16 uur en middernacht verwacht bij BOMBrewery. Voor de gelegenheid plaatst Derry’s Frituur er een foodtruck. Tussen 17 en 18 uur en tussen 21 en 22 uur is er happy hour.