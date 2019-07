Bromfietser gewond na aanrijding in Ooststraat Alexander Haezebrouck

15 juli 2019

18u32 0

In de Ooststraat in Roeselare is maandagnamiddag een bromfietser gewond geraakt nadat hij botste met een auto. De man wou de straat oversteken maar had niet gezien dat er net een auto arriveerde. Door de klap vloog de bromfietser in de lucht en kwam daarna hard tegen de grond terecht. Hij werd afgevoerd naar de spoeddienst van het AZ Delta in Roeselare en liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op.