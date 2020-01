Broers riskeren zes maanden voor slagen aan ex-schoonbroer LSI

21 januari 2020

15u32

Bron: LSI 0 Roeselare Twee broers uit Mechelen riskeren zes maanden celstraf en een boete omdat ze in Roeselare hun ex-schoonbroer met messen en een basebalknuppel hadden afgetroefd. “Onze zus was in gevaar”, vonden de broers.

Op 22 augustus 2016 maakten de broers zich zorgen over hun zus, die in Roeselare woonde en net gescheiden was van haar echtgenote. Hun ex-schoonbroer was via de vrederechter de toegang tot de gezinswoning ontzegd, maar de broers hadden vernomen dat hij toch opnieuw in haar woning was. Op hun vraag ging de politie een kijkje nemer, maar er was niets aan de hand. Dat stelde hen echter niet gerust. Said (31) en Youssef T. (30) sprongen in de auto en reden naar Roeselare. Daar drongen ze in het holst van de nacht met messen en een basebalknuppel de woning van hun zus binnen en gaven de ex een pak rammel. Nog voor de komst van de politie verstopten ze de knuppel op een kast en een bebloed mes onder het vast tapijt.

De openbare aanklager vond dat ze met voorbedachten rade slagen hadden uitgedeeld. De broers vonden dat hun zus in nood verkeerde en dat ze erger hadden voorkomen. Ze baseerden zich daarvoor op de verklaringen van een buurvrouw, die in de nacht van 22 op 23 augustus hoogoplopende ruzies bij hun zus en haar ex had gehoord. “Hij stond haar op te wachten aan het station en ze werd de hele avond en nacht bedreigd. De buurvrouw hoorde zelf dat hij riep dat hij ‘haar zou vermoorden’”, zei de advocaat van de broers. Said T. gaf toe dat hij met de knuppel had geslagen, Youssef vroeg de vrijspraak. Vonnis op 18 februari.