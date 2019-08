Broers redden maltezer Ralf van agressieve herdershond in stadspark LSI

29 augustus 2019

14u39

Bron: LSI 0 Roeselare Broers Jérome (13) en Eduard (15) Vandamme uit Roeselare zijn er in het Roeselaarse stadspark maar ternauwernood in geslaagd hun maltezer Ralf uit de klauwen van een agressieve hond te redden. Samen met hun moeder Sandrine zijn ze op zoek naar getuigen.

Maandagavond maakten de broers in het vroegere Geitepark in het centrum van de stad nog een wandeling met hun viervoeter. “Het was rond 21.30 uur en al wat donker”, vertellen ze. “Plots dreven vier personen met een herdershond ons wat in een hoek.” De hond sprong omhoog en beet Ralf, die in de armen van één van de broers zat, in de nek. “Hij zwierde Ralf wat heen en terug. Enkel dankzij een schijnbeweging om de hond te laten schrikken, liet de hond Ralf vallen”, vervolgt Jérome. “Zelf deed het viertal niets om hun agressieve hond te bedaren.”

Eduard nam Ralf op en samen met zijn broer vluchtte hij naar huis. Daar zijn ze samen met Ralf ondertussen van het hachelijke avontuur bekomen. Ralf kreeg bij de dierenarts vier hechtingen in de nek. Sandrine en haar zoons hopen dat er nog getuigen opduiken die het tafereel of het viertal met de hond hebben gezien. “Zodat ze door de politie geïdentificeerd kunnen worden”, aldus Sandrine, die ook klacht indiende bij de politie. “Met dit verhaal wil ook andere wandelaars en hun huisdieren in het stadspark waarschuwen.”