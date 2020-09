Broer en zus Joye starten samen Italiaanse ‘gelateria’ in Rumbeke: “Het beste van beide werelden combineren” Sam Vanacker

13 september 2020

10u51 0 Roeselare In het voormalige bedrijfsgebouw van transport Joye T’rec in de Izegemsestraat in Rumbeke wordt sinds kort echt Italiaans ijs gemaakt. Met de nieuwe start-up maken broer en zus Basiel en Emilia Joye een kinderdroom waar. “Gelato is pure nostalgie voor ons. Dankzij de coronacrisis herontdekten we samen die passie”, zegt Basiel, die de kneepjes van het vak in Italië leerde.

“Toen we nog klein waren gingen we regelmatig naar Italië op reis. Een vakantie was voor ons niet compleet zonder gelato”, vertelt Basiel (28). “Die jeugdnostalgie zorgde er zelfs voor dat ik vier jaar geleden een gelato-cursus volgde in Bologna. Vier weken lang kreeg ik les van een echte Italiaanse gelato-meester. Geen kwaad woord over Belgisch roomijs, maar er is zowel op technisch vlak als qua smaak een groot verschil met gelato. Concreet rijpt gelato niet alleen langer, het bevat ook minder vet en minder lucht dan roomijs, waardoor de smaak van het ijs veel intenser is.”

Samen besloten Basiel en ik om die machine van onder het stof te halen. Zonder de coronacrisis was ik wellicht in Londen gebleven en hadden we dat niet gedaan. Emilia Joye

Corona

“Kort na die cursus investeerde ik in een professionele ijsmachine, maar door de drukte op het werk (Basiel is transportplanner bij het familiebedrijf - red.) had ik geen tijd om die hobby verder te zetten.” Zus Emilia (24) pikt in. “Daar bracht corona verandering in. Net voor de crisis studeerde ik af als fotografe in Londen. Ik was van plan om daar ook werk te zoeken, maar door de crisis besloot ik om terug naar België te komen. Samen besloten Basiel en ik om die machine van onder het stof te halen. Zonder de coronacrisis hadden we dat wellicht nooit gedaan. We hadden ook meteen een locatie, want de burelen van het familiebedrijf zijn vier jaar geleden verhuisd naar Beveren, waardoor het gebouw in de Izegemsestraat eigenlijk leeg stond. Dat gebouw hebben Basiel en ik ondertussen omgetoverd tot ijssalon. In eerste instantie starten we nu als afhaalpunt, maar het is wel de bedoeling om van Gelateria Coco op termijn een echt gelateria-salon te maken, met alles er op en er aan.”

Beste van beide werelden

“We hebben er allebei heel veel zin in”, gaat Basiel weer verder. “Eigenlijk hadden we graag aan het begin van de zomer al willen openen, maar door de coronacrisis liepen de contacten met de leveranciers wat vertraging op. En ha De hoevemelk komt van een melkboer in Beitem, maar onze pistache en onze hazelnoten komen uit Italië, al kopen we andere ingrediënten dan wel weer lokaal. Chocolade en speculaas zijn per slot van rekening Belgische specialiteiten. Zo combineren we met Gelateria Coco eigenlijk het beste van Italië met het beste van België.”

Gelato bestellen bij gelateria Coco kan online via www.cocogelato.be. Bestellingen afhalen in de Izegemsestraat 97 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag.