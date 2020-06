Broederschool zwaait leerkracht Marc Sambaer na bijna 40 jaar uit met erehaag Charlotte Degezelle

16u18 3 Roeselare Wiskundeleerkracht Marc Sambaer gaf deze week zijn laatste les in de Broederschool. Hij gaat met pensioen. Maar een afscheid vieren in tijden van corona is net iets anders dan normaal. Toch wou de school in de Mandellaan Marc niet zomaar laten vertrekken. “De leerlingen van het tweede, vierde en zesde jaar vormden op zijn laatste lesdag een erehaag voor meneer Sambaer”, weet leerkracht Stéphanie Debryne.

“Netjes op anderhalve meter afstand van elkaar leidden de leerlingen Marc nog een laatste keer de speelplaats rond.” Het gebaar werd gesmaakt door Marc, die net geen veertig jaar een vaste waarde was in de Broederschool. Hij startte er in 1982 als klerk-typist in het secretariaat, gaf technologische opvoeding, was jaren actief als schoolbegeleider binnen het Vlaams Lasalliaans Perspectief, de begeleidingsdienst van de Vlaamse broederscholen, stond voor de klas als leerkracht wiskunde en economie en de laatste jaren gaf hij alleen nog wiskunde. Daarnaast was Marc ook een van de drijvende krachten achter onder andere de talentenshows, de minivoetbalwedstrijden, het schooltijdschrift Mandelaar,... “Het afscheidsfeest wordt door de coronamaatregelen ook uitgesteld, maar uitstel is geen afstel”, glundert hij. “Straks laat ik voor een laatste keer mijn leerlingen los en is het tijd voor iets nieuws.”