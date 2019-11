Broederschool neemt afscheid van econoom Hans Vandromme CDR

29 november 2019

Econoom Hans Vandromme neemt afscheid van de Broederschool. Hij werd na een carrière van 40 jaar in stijl uitgezwaaid door de school aan de Mandellaan. Hij arriveerde op de school, waar hij in 1979 voor het eerst aan de slag ging, in een oldtimer en werd op de speelplaats opgewacht door een erehaag gevormd door leerlingen en leerkrachten. ’s Avonds werd Hans nog verrast door zijn collega’s op een optreden met liedjes op maat voor hem. Aansluitend was er een drink aangeboden door Hans zelf.