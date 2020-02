Broederschool maakt 110 creaties voor bedreigde dieren in Australië CDR

03 februari 2020

07u47 0

Onder impuls van leerkracht Stephanie Debruyne toonden leerlingen van de Broederschool zich de voorbije weken solidair met het door hevige branden geteisterde Austraië. Ze sloegen volop aan het naaiden voor de bedreigde koala’s, kangoeroe’s, ... Down Under. Die actie is ondertussen afgelopen. “Onze spulletjes zijn vertrokken richting Sydney, Australië”, aldus Stefanie. “We stuurden 20 vleermuisrolletjes, 65 buideltjes en 25 gehaakte nestjes op. Een dikke merci aan iedereen die op een of andere manier een bijdrage leverde!”