Broederschool in de bres voor Australië: leerlingen naaien buidels en wraps voor koala’s, kangoeroes en vleermuizen Charlotte Degezelle

10 januari 2020

17u56 0 Roeselare Ongezien enthousiasme vrijdagmiddag in de Broederschool. De leerlingen van het eerste jaar gingen op aangeven van hun leerkracht Stéphanie Debruyne aan de slag met oude lakens en kledij om buidels te naaien voor koala’s, kangoeroes en vleermuizen die het slachtoffer zijn van de hevige bosbranden in Australië. Het initiatief startte in één klas en tijdens één lesuur, maar lijkt uit te dijen over heel de school. “De ene klas na de andere spreekt me aan dat ook zij graag een ‘buidel’ willen bijdragen”, glundert Stéphanie.

Niemand blijft onbewogen bij het zien van de beelden van de bosbranden die Australië nu al weken teisteren. Eerder deze week werd op Facebook de actie Team Belgium For Australia opgestart, een oproep om buideltjes te breien, haken en naaien voor verweesde babykoala’s en kangoeroes in Australië. Die viel niet in dovemansoren bij Stéphanie Debruyne, leerkracht Mind! in de Broederschool en fervent naaister. “Mind! dient als een proevertje naar de brede wereld van actualiteit en cultuur en momenteel is er niets actueler dan de bosbranden in Australië”, vertelt ze. “Naast hierover te lezen en leren, leek het me wel leuk om samen met de leerlingen ook echt de handen uit de mouwen te steken en het verschil te maken. Volgens voorlopige cijfers zou dertig procent van de koala’s uitgeroeid zijn. Deze dieren zijn het gewend om in een buidel te vertoeven, ook kangoeroes voelen de impact van de bosbranden. Veel van deze dieren blijven verweesd achter en hebben nood aan een ‘surrogaatbuidel’.”

Surrogaatmoeder

Stéphanie lanceerde bij haar leerlingen en collega’s een oproep naar oude kledij, dekens, dekbedden en kussenslopen om buideltjes te maken voor koala’s en kangoeroes. De vleermuizen krijgen handgemaakte wraps, waardoor ze een beetje kunnen knuffelen met een ‘surrogaatmoeder’. “Het enthousiasme is enorm bij de leerlingen. Zelfs bij de jongens”, knipoogt Stéphanie. “We zijn om 15 uur gestart met een groep van twintig eerstejaars en maakten in amper een uur al tientallen buidels en wraps. Bovendien maken we ook kaartjes om aan elk buideltje te hangen. Daarop het opschrift ‘Made with love in Roeselare’ en met de vermelding van de sociale mediakanalen van de school. Zo hopen we ooit een reactie op ons initiatief te krijgen, zoals bijvoorbeeld een foto van onze buidels die effectief gebruikt worden.”

Eind januari wil de Broederschool via een inzamelpunt in Hooglede hun creaties naar Australië versturen. “Volgende week ga ik aan de slag met een groep tweedejaars. Ook vanuit het derde jaar kreeg ik al signalen dat ze willen helpen en ik vermoed dat het daar niet alleen bij zal blijven”, glundert Stéphanie.

De leerlingen die vrijdag aan de slag gingen, weten van geen ophouden. “We moeten helpen. We kunnen die dieren niet aan hun lot overlaten”, reageert Lili Werbrouck. “Ik had nooit eerder naald en draad vast, maar voor de dieren leer ik maar al te graag patronen knippen en stikken met de machine”, pikt Samy Arabi in. “Ik ga dit weekend zelfs mijn vrienden motiveren ook iets te doen.”