Broederschool heropent deuren, gewapend tegen corona met temperatuurscanner Charlotte Degezelle

18 mei 2020

11u49 0 Roeselare De heropstart van de Broederschool in Roeselare verliep maandag vlot. De 47 zesdejaars waren maar wat blij dat ze opnieuw op de schoolbanken mochten plaatsnemen, al doen ze dat nu geen vijf op zeven dagen. “Ze krijgen les op maandag- en woensdagvoormiddag”, weet directrice Lisa De Ruyck. “Het is wat vreemd, met zo weinig leerlingen in bijna lege klassen.”

“Het enthousiasme bij de leerlingen was groot”, pikt leerkracht Stephanie Debruyne in. “Maar ze volgen de maatregelen vandaag goed op. De afstanden werden gerespecteerd, de handen werden ontsmet en de temperatuur gemeten en iedereen droeg een mondmasker. Onze laatstejaars zullen zich hun laatste schooljaar aan de Broederschool ongetwijfeld voor de rest van hun leven herinneren.”

Enquête

Ook de voorbije weken gaf het team van de Broederschool het beste van zichzelf met opdrachten, opgenomen filmpjes,… “We hebben hierover ondertussen een enquête afgenomen bij onze ouders en leerlingen”, weet de directrice. “Van de ondervraagde ouders vinden de meesten - 147 mensen- het aantal opdrachten voldoende. Volgens 21 ouders gaven we te weinig opdrachten en volgens 22 een beetje te veel. Dat betekent dat we toch goed bezig zijn. Ook bij de leerlingen blijkt dat: 130 van de 193 van hen zijn tevreden met het aantal opdrachten. Slechts 51 leerlingen voelen zich minder goed dan anders en één leerling gaf aan ondersteuning nodig te hebben, en niet te weten bij wie hij of zij terecht kan. De meeste ouders waren lovend over de inzet van de school en de leerkrachten om alles goed en duidelijk te communiceren, en goede opdrachten te voorzien. Ook de keuze om geen live lessen te geven, vonden de meeste ouders wel goed. Toch was er ook heel wat bezorgdheid: vrienden missen, onzekerheid over evaluaties en gevolgen voor het volgende schooljaar, teleurstelling over zaken die ze nu moeten missen.”