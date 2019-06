Britten doen opnieuw inspiratie op in winkelstad Roeselare CDR

28 juni 2019



29 Britse Counsellors en professoren met een economisch vakgebied brachten donderdag en vrijdag een bezoek aan het Roeselaarse kernwinkelgebied. De Rodenbachstad wordt door de Britse retailgoeroe Bill Grimsey al langer als één van de meest inspirerende winkelsteden ter wereld genoemd en dat konden de counsellors en professoren, onder wie onder meer John Fuller zijnde de voorzitter van het District Councils’ Network, vrijdag zelf ontdekken. “Ze komen op inspiratietocht”, vertelt Vanessa Dehullu, hoofd van de dienst economie. “Wij hebben voor hen een tocht samengesteld langs een reeks handelszaken die geïnvesteerd hebben in zichzelf of hun concept. De meeste van onze Britse gasten komen zelf uit een eerder kleine centrumstad en zien dus voorbeelden op maat van hun stad.” De Britten trokken onder meer naar Curieuzeneuze in de Wallenstraat. Els Vandepitte startte haar winkeltje als pop-up in het Roeselare Bloeit-verhaal, maar heeft sinds een mand een vaste winkel. “Met de pop-up in een pand aan een zeer lage huurprijs kon ik ervaren of mijn concept aansloeg. Het bleek een meerwaarde en toen ik de overstap kon maken naar dit pand heb ik direct de stap gezet. Na amper een maand kan ik al zeggen dat ik hier beter verkoop dan op de oorspronkelijke locatie op De Munt. Andere zaken die bezocht werden waren onder meer de recent vernieuwde Mokkabar en Mania-K in de vroegere Nationale Bank.