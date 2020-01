Breda Jazz lanceert ‘Roeselare Guinguettes’ CDR

21 januari 2020

11u57 0 Roeselare Café Breda Jazz op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt lanceert een nieuw initiatief: de Roeselaarse Guinguettes.

“Guinguette is een Frans woord en betekent oorspronkelijk kleine herberg aan de rand van de stad, waar het volk op al dan niet zwoele middagen of avonden in vroegere jaren bijeen kwam om op accordeonmuziek te dansen, te drinken en soms ook iets te eten. Later evolueerde de betekenis van het woord meer naar het feestelijk gebeuren zelf”, verduidelijkt zaakvoerder Frank Wauters. “In Frankrijk zijn de guinguettes aan een heropleving toe en wij organiseren ze nu ook op Krottegem. Het is een initiatief voor liefhebbers van authenticiteit op zoek naar accordeonmuziek, joie de vivre en vakantiesfeer. We willen maandelijks een guinguette organiseren, telkens op zaterdag om 20 uur.”

Tot en met juni liggen de data en de muzikale gasten al vast. Op 1 februari brengt Marc De Praeter zijn accordeon mee naar Breda Jazz, op 21 maart zorgen Marleen & Danny voor zang en accordeonmuziek, op 11 april haalt Rudi Beauprez de trekzak boven en op 9 mei wordt het genieten van de zang en accordeonmuziek van Audrey Champenois. Op 6 juni speelt Rita Cordy in Breda Jazz.