Breda Jazz eert Roeselaarse bevrijders met Poolse week CDR

12 juni 2019

17u58 22 Roeselare Breda Jazz op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt organiseert van 13 tot en met 15 juni een Poolse week naar aanleiding van de bevrijding van Vlaanderen in 1944 door de eerste Poolse Pantserdivisie.

“Krottegem en de Onze-Lieve-Vrouwemarkt hebben een speciale band met Polen”, vertelt zaakvoerder Frank Wauters. “Het gedenkteken voor de Vrede en voor de eerste Poolse Pantserdivisie staat hiervoor symbool. Met de Poolse week brengt Breda Jazz dan ook ode aan onze bevrijders. Nog tot en met 16 juni kan iedereen in Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie in de Ooststraat terecht voor de tentoonstelling ‘Gepantserde Vleugels, de bevrijding van Vlaanderen in 1944 door de 1ste Poolse Pantserdivisie’. Als aanvulling projecteren we tijdens onze Poolse week de documentaire ‘De Bevrijding van Roeselare’ van Bart Verstockt. De première vond in 2002 plaats in, toen nog, café Breda en nu krijgt iedereen de kans de documentaire opnieuw te bekijken en de dvd te kopen. Op zaterdag 15 juni komt ook Poolse jazz aan bod in een specifieke thema avond Polish Jazz en uiteraard kunnen de bezoekers de hele week genieten van typische Pools drankjes en hapjes.”

Je kunt in Breda Jazz terecht op donderdag en vrijdag vanaf 17 uur, op zaterdag vanaf 19 uur. De toegang tot de Poolse week is gratis.