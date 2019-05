Brecht Vermeulen (N-VA) niet opnieuw verkozen: “Nooit in de politiek gegaan om ervan te leven” CDR

27 mei 2019

17u46 0

Brecht Vermeulen (N-VA) is Kamerlid af. Zijn 12.516 stemmen waren onvoldoende om het zitje, dat hij sinds 2014 bezette, te behouden. Maandagmorgen maakte hij zelfs al een deel van zijn bureau in Brussel leeg. “Ik was wel enigszins voorbereid”, zegt hij. “Vanop de zesde plaats is verkozen worden niet zo makkelijk. Het is ontstellend en verbijsterend om te zien hoe enorm het Vlaams Belang gescoord heeft, zeker in West-Vlaanderen, terwijl ze sentiment en geen oplossingen verkochten. Het toont hoe complex de samenleving is.”

Niet opnieuw verkozen zijn, betekent dat Vermeulen, die fractieleider is van N-VA in de Roeselaarse gemeenteraad, op zoek moet naar een nieuwe job. “Ik had op voorhand nog niet gesolliciteerd, maar wil liefst weer aan de slag in de privésector. Of het de bouw- of vastgoedsector of iets anders wordt, zien we wel. Ook de partij bekijkt trouwens of het mijn diensten ergens kan gebruiken. Maar ik ben nooit in de politiek gegaan om ervan te leven. Ik deed en doe het uit begeestering, het is een uit de hand gelopen hobby. Ik had wel graag een legislatuur langer in de Kamer gezeteld, maar het mocht niet zijn.”