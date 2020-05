Brasserie ’t Heerenhuys maakt werk van zomerbar met vijver: “Heropenen zal niet kunnen met onze vroegere capaciteit, dus creëren we extra ruimte” Charlotte Degezelle

20 mei 2020

12u07 0 Roeselare ’t Heerenhuys wil bij de heropening van de horeca uitpakken met een gloednieuwe zomerbar met vijver. De zaakvoerders van de brasserie langs de Diksmuidsesteenweg hadden al langer plannen voor hun ongebruikte binnenkoer, maar die kwamen in een stroomversnelling door de coronacrisis.

In september is het drie jaar geleden dat Benedikte Lievens en Gerdy Kimpe ’t Heerenhuys opstartten. “Qua timing is dat perfect voor een grondige evaluatie van je zaak”, vertelt Benedikte Lievens. “Maar door de coronacrisis worden we er ook wel toe gedwongen. Na de verplichte sluiting op 13 maart namen we eerst enkele dagen verlof. Goed uitgerust gaven we het restaurant vervolgens een grondige poetsbeurt, maar toen duidelijk werd dat de sluiting maar bleef aanhouden, startten we ook met takeaway. Je verdient daar geen schatten mee, maar het zorgt er wel voor dat je overleeft. Maar een takeaway is niet zo intensief als een brasserie runnen waardoor Gerdy zich begon te vervelen.”

Achter de brasserie en naast het bestaande terras beschikt ’t Heerenhuys ook nog over een ruime binnenkoer. Die bleef de voorbije jaren onbenut al hadden Benedikte en Gerdy wel al vage plannen ervoor in hun achterhoofd. “Met te veel tijd om handen begon Gerdy er een vijver te graven en hoe groter de put werd, hoe meer de plannen voor die koer in ons hoofd rijpten. Wanneer we mogen heropenen, is nog een vraagteken. Maar heropenen zal sowieso niet kunnen met onze vroegere capaciteit, dus beslisten we om extra ruimte te creëren om straks toch evenveel gasten te ontvangen. We verwachten dat we zowel in de brasserie als op het terras ongeveer de helft van de tafels zullen moeten schrappen. De zomerbar met vijver is hier een antwoord op. Het feit dat Gerdy nu tijd heeft om de werken zelf uit te voeren, wat toch een stevige slok op de borrel scheelt, deed ons de knoop doorhakken en voluit voor de uitvoering te gaan”

Bedoeling is dat de zomerbar helemaal klaar is tegen de heropening van de horeca “Concreet zullen de klanten er terecht kunnen voor een aperitiefje of om tapas te smullen. Volwaardige gerechten serveren is er moeilijk omdat de koer te ver van onze keuken ligt. De zomerbar zal open zijn bij goed weer en ook permanent bemand worden door iemand die dranken serveert en de afwas voor z’n rekening neemt. Wij geloven echt dat dit een stevige meerwaarde is voor onze zaak.”

Op het moment van de heropening voeren Benedikte en Gerdy ook een wijziging door in hun openingsuren. “Voortaan zullen we gesloten zijn op dinsdagavond en woensdag, terwijl we in het weekend langer open willen blijven. Dit specifiek voor de liefhebbers van tapas.”

Meer info via de Facebookpagina van ’t Heerenhuys.