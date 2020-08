Brandweerkalender koop je dit jaar niet aan de deur maar via overschrijving CDR

27 augustus 2020

De coronamaatregelen verhinderen de traditionele deur-aan-deur verkoop van de brandweerkalender. Als alternatief kan je de kalender wel aankopen door voor zondag 4 oktober het correcte bedrag over te schrijven op BE13 7310 4256 0339. Per kalender betaal je vijf euro. In de mededeling vermeld je je naam, het aantal gewenste kalenders en je adres. De kalenders worden vanaf eind november bedeeld door de brandweerlui.