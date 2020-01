Brandweer rukt uit voor vermeende brand bij verwarde vrouw VHS

Een vrouw op leeftijd uit de Vierwegstraat in Roeselare is opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag belde ze rond 9 uur naar de hulpdiensten om zeggen dat er een brand woedde in haar kelder en op haar zolder. Toen de brandweermannen ter plaatse kwamen, stelden ze vast dat er geen brand te bespeuren was. Al snel bleek dat de bewoonster verward was. Ze was er niet op uit om de hulpdiensten nutteloos te laten uitrukken. De vrouw werd preventief meegenomen naar het ziekenhuis.