Brandweer rukt uit voor eigenaardige geur… afkomstig van motorfiets VHS

04 augustus 2020

De bewoners van de Zuidmolenstraat in Roeselare werden dinsdagvoormiddag rond 11 uur opgeschrikt toen daar de brandweer arriveerde. Die was door een buurtbewoner opgeroepen omwille van een bijzonder eigenaardige geur die de man had waargenomen aan een garagebox. De spuitgasten stelden vast dat de geur afkomstig was van een motorfiets die geparkeerd stond in de garagebox. Met de motorfiets bleek niks aan de hand, waardoor de brandweerlui snel weer konden inrukken.