Brandweer rukt uit voor brandje aan achterzijde frituur De Smulbox VHS

05 mei 2020

16u26 0 Roeselare De brandweer rukte dinsdag rond de middag uit naar de hoek van de Rumbeeksesteenweg met de Koning Albert I-laan in Roeselare. Daar was door bewoners van een flatgebouw vlakbij brand gemeld aan de achterzijde van de gekende frituur De Smulbox.

Het vuur ontstond in een grote afvoerpijp toen iemand bezig was met het reinigen van het ventilatiesysteem. Daarbij moest met een brander vastgekoekt vet worden verwijderd. Toen de klus bijna geklaard was, ontstond een brandje. Dat ging, door de vetresten, gepaard met nogal wat rook. Dat werd opgemerkt in het vlakbijgelegen appartementsgebouw, daar sloegen mensen alarm. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd door de man die er aan het werk was. Na een controle konden de blussers weer beschikken. Frituur De Smulbox is door de coronavirus al een tijd gesloten, maar vanaf maandag kan je er weer terecht om frietjes af te halen.