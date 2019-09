Brandweer redt merrie en veulen uit drassige waterput LSI

31 augustus 2019

19u34

Bron: LSI 8 Roeselare Achter vakantiewoning Babillie, vlakbij natuurgebied De Kleiputten, in Roeselare heeft de brandweer zaterdagnamiddag grote middelen ingezet om een merrie van zeshonderd kilogram en een veulentje uit een drassige waterput te redden.

De brandweer kon het veulentje met gewone mankracht bevrijden, maar de merrie zat in het midden van de put, waar nauwelijks nog water in stond ,maar waar de drassige bodem het dier wel vastzoog. De brandweer riep de hulp in van het dierenredteam en een grote takelkraan om de merrie te bevrijden. Dat is uiteindelijk ook gelukt, het modderige pak moesten de redders er bij nemen.