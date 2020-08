Brandweer alweer naar Soubry maar nu voor veel kleiner incident VHS

03 augustus 2020

16u53 2 Roeselare Voor de tweede keer in dik twee maanden tijd moest de brandweer uitrukken naar de gebouwen van pastaproducent Soubry. Het bedrijf sloeg alarm voor een beginnende brand in een oven.

Het was iets over 13.30 uur toen bij de alarmcentrale een oproep binnenliep voor een beginnende brand bij Soubry, langs de Trakelweg in Roeselare. “Het incident deed zich voor in een oven maar de brand bevond zich nog in de smeulfase”, weet Rob Nachtergaele van de hulpverleningszone Midwest. “Er waren geen vlammen zichtbaar. Met warmtecamera’s gingen we na waar precies de smeulhaarden zich bevonden. Daarna ontmantelden we, samen met mensen van het bedrijf, gedeeltelijk de isolatie van de oven, om zeker te zijn dat de situatie veilig was.”

Mogelijk heeft men in het bedrijf het zekere voor het onzekere genomen en snel alarm geslagen. Midden mei was er bij Soubry immers ook al een zware silobrand.