Brandstichting aan voordeur en hal appartement Alexander Haezebrouck

28 juli 2020

15u13 0 Roeselare In een appartementsgebouw in Roeselare is in de nacht van maandag op dinsdag brand gesticht aan de voordeur van een appartement, met papier en karton. De bewoners merkten het vuur gelukkig snel op. Een verdachte werd gearresteerd, maar hij werd intussen opnieuw vrijgelaten.

Het incident deed zich voor iets na middernacht in een appartementsgebouw in de Ardooisesteenweg ter hoogte van de Mandellaan. Daar stichtte iemand brand aan de voordeur van een appartement met papier en karton. De bewoners merkten het vuur snel op waardoor de schade erg beperkt bleef. Politie en brandweer snelden ter plaatse. De bewoners wezen meteen met een beschuldigende vinger in de richting van een medebewoner van het appartementsgebouw. “Die persoon is gearresteerd en meegenomen voor verhoor”, zegt Vincent Remy van het Kortrijks parket. “Omdat we de verdachtmakingen vooralsnog niet hard kunnen maken is hij opnieuw vrijgelaten.”