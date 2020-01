Brand vernielt ICT-afdeling en archief van metaalbedrijf Team Industries in Roeselare VHS

04 januari 2020

10u15 2 Roeselare In de Roeselaarse deelgemeente Beveren heeft zaterdagmorgen een hevige brand gewoed in het bedrijf Team Industries. Driehonderd vierkante meter bedrijfsruimte ging verloren maar de brandweer slaagde er wel in de productie te vrijwaren. Er vielen geen gewonden.

Het vuur werd even voor half acht opgemerkt en woedde aan de zijkant van het bedrijf dat gevestigd is langs de Industrieweg in Beveren. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen naar buiten. “Toch kregen we het vuur heel snel onder controle”, zegt kapitein Rob Nachtergaele van de hulpverleningszone Midwest. “We bestreden de brand van verschillende kanten en zaagden gaten in de buitenwand waardoor we onmiddellijk de kern van de brand konden bereiken.”

Asbest vrijgekomen

De brand verwoestte de ICT-afdeling en het archief maar de productie bleef gevrijwaard. Hoe het vuur kon ontstaan, is voorlopig nog niet duidelijk. Bij de brand kwamen ook asbestdeeltjes vrij, afkomstig van de dakbedekking. Om verdere verspreiding van asbest tegen te gaan, zal het uitgebrande deel van het bedrijf worden ingepakt, tot een gespecialiseerde firma ter plaatse komt om alle asbest weg te halen. Volgens de eerste berichten was er geen gevaar voor de omgeving.