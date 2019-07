Brand richt zware schade aan in bijgebouw, woning gevrijwaard VHS

19 juli 2019

20u24 3

De brandweer rukte vrijdagnamiddag rond 16 uur uit naar de Ieperseaardeweg in Roeselare. Daar was brand ontstaan in een bijgebouw aan het huis waar Paul Buyse en zijn moeder wonen, vlakbij de terreinen van KSV De Ruiter. Toen de brandweer arriveerde, was er flink wat rook en sloegen er ook al wat vlammen naar buiten. De blussers kregen de situatie echter snel onder controle. Bewoner Paul Buyse bleef ongedeerd. Zijn bejaarde moeder was niet aanwezig. De brand zou ontstaan zijn als gevolg van een kortsluiting.