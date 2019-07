Brand in vuilniswagen door spuitbussen tijdens ophaalronde in Roeselare LSI/CDR

17 juli 2019

10u54

Bron: LSI/CDR

Langs de Brugsesteenweg in Roeselare is woensdagochtend brand ontstaan in een vuilniswagen van ophaaldienst Renewi. De lading vuilniszakken kon op een parking gelost en geblust worden. Wellicht lag een voorraad spuitbussen aan de oorzaak. “Respecteer de sorteerregels”, roept Milieuzorg Roeselare en Menen (Mirom) op.

De brand ontstond rond 6.30 uur tijdens de ophaalronde van restafval in Roeselare. De ophalers hoorden een kleine explosie in de laadruimte en zetten de ophaalwagen meteen aan de kant. Ze verwittigden de hulpdiensten en losten de lading na overleg met de brandweer op een parking langs de Brugsesteenweg. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur vrij snel blussen. Niemand raakte gewond en de vuilniswagen zelf liep ook geen schade op. Tijdens een controle vond de brandweer een aanzienlijke voorraad spuitbussen. “Als de verantwoordelijke kan getraceerd worden, riskeer hij/zij een boete”, aldus Mirom. De ophaalronde kon met enige vertraging verder gezet worden.